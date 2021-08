Au cedat talibanilor tot armamentul! Odiseea celor 14 agenț Jurnalistul TVR Adelin Petrisor a stat de vorba cu unul dintre romanii care au fost evacuati recent din Afganistan. Acesta, un fost luptator din fortele speciale ale armatei, a relatat ca romanii care faceau parte din fortele private de securitate au trebuit sa cedeze talibanilor tot armamentul pentru a putea pleca din tara. De aproape o saptamana au avut nevoie mai multi romani din Kabul pentru a parcurge un drum de 2 kilometri pana la aeroportul din capitala afgana. Barbatii, 14 la numar, lucrau ca agenti de securitate pentru una dintre cele mai mari companii de profil din lume. Dupa ce angajatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

