Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…

- Talibanii ar urma sa schimbe denumirea statului in Emiratul Islamic al Afganistanului. Președintele afgan Ashraf Ghani a fugit din țara duminica. Ashraf Ghani susține ca a plecat pentru a „evita o baie de sange”

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Talibanii au preluat puterea in Afganistan, la capatul a zece zile in care au cucerit, pe rand, cele mai importante orașe ale țarii. Insurgenții se pregatesc sa declare Emiratul Islamic al Afganistanului, iar peste noapte, civilii s-au trezit intr-o țara dominata de haos, noteaza BBC . Aisha Khurram,…

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Talibanii strabat Afganistanul și, pe zi ce trece, preiau controlul in tot mult mai multe zone ale țarii. Peste 1.000 de civili au fost uciși in ultima luna in confruntarile sangeroase. In incercarea de a se salva, numeroși localnici fug din calea insurgenților, parasindu-și casele și puțina avuție…