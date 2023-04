Au apărut primele căpșune românești. Sunt mai scumpe decât carnea de porc Primavara aduce odata cu ea si primele fructe de sezon, cum ar fi cazul capsunelor, insa acestea nu sunt deloc accesibile pentru toata lumea. In ultimii ani, ne-am obisnuit deja ca trufandalele sa fie scumpe, iar inflatia din ultimele luni si-a lasat amprenta si asupra produselor din piete, dupa cum era de asteptat. Este si cazul primelor capsune produse in solariile din judetul Satu Mare. Parfumate si foarte gustoase, fructele se vand insa, la pret de carne de porc, noteaza stiridecluj.ro. Pentru ca vorbim de prima recolta romaneasca, pretul este de 35 de lei/kg. Chiar daca pretul este majorat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

