ATV răsturnat la Sânpetru! O victimă inconştientă şi un copil rănit! ISU Brasov anunța ca un ATV s-a rasturnat, in aceasta seara, la Sanpetru, pe strada Drumul cu plopi. Un adult este inconstient, iar un copil are mai multe traumatisme. Se deplaseaza doua echipaje SMURD si o motocicleta SMURD. The post ATV rasturnat la Sanpetru! O victima inconstienta si un copil ranit! appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

