- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15, pe centura de ocolire Valcele-Apahida. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul ISU Cluj, un echipaj…

- Pompierii intervin la fata locului cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii, in accident a f implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva ori și s-a oprit mai jos pe carosabil,…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:30, in localitatea Dabaca. Din primele informații, un singur autoturism este implicat in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimienața, pe centura Valcele - Apahida.Conform ISU Cluj, la ora 9.10 au fost alertate o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ pentru a gestiona situația de urgența.Pompierii au gasit trei autoturisme avariate, dintre care unul era…

- Accident mortal. Grav accident rutier produs, joi dimineața, pe autostrada A3, la ieșirea inspre municipiul Turda, pe sensul de mers dinspre Sebeș spre Turda. Șoferul unui autoturism inmatriculat in județul Covasna s-ar fi incadrat greșit la ieșirea de pe autostrada. Acesta a tras de volan pentru a…

- Salvatorii au gasit camionul rasturnat in afara parții carosabile, la circa 30 de metri m fața de aceasta, iar șoferul incarcerat și cu capul prins intre caroseria camionului și sol, informeaza Servuscluj.ro. Pompierii au acționat pentru a stabiliza și ridica autovehiculul, astfel incat sa…

- Pompierii clujeni au intervenit pentru a salva șoferul care a ramas incarcerat și cu capul prins intre caroseria camionului și sol dupa ce s-a rasturnat cu autocamionul in apropiere de localitatea Gherogheni.

- O cisterna incarcata cu lapte s-a rasturnat duminica dimineața in Pasul Tihuța, pe raza comunei Poiana Stampei. La fața locului au mers pompierii militari cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanța SMURD. Șoferul era incarcerat, iar pompierii s-au chinuit sa-l scoata din ...