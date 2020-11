Stiri pe aceeasi tema

- Perioada petrecuta in spital ca pacient infectat cu COVID-19 poate fi traumatizanta pentru multe persoane. Dupa ce a vazut cat de crunt poate lovi aceasta boala, un fost pacient si-a dezvaluit perioada petrecuta ca bolnav spitalizat la un spital de top din Capitala. ”Dragi prieteni. Pentru cei care…

- de Gilbert Guilleminault, coordonator_La scurt timp i se raporteaza lui Al Capone discutia cu Torrio. Capone zambeste. in dupa amiaza aceleiasi zile, Capone organizeaza o mare petrecere la hotelul Hawtorne. Totii oamenii lui sunt prezenti.” -La pamant, baieti”, striga brusc cineva dintre cei prezenti.Geamurile…

- Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate vineri seara in cadrul unui eveniment organizat pe treptele Curtii de Apel. Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In…

- Expozitia ''Reclamele industriei automobilului in presa din perioada interbelica din colectiile Bibliotecii Nationale a Romaniei'' s-a deschis vineri seara in spatiul Symposium al institutiei. Directorul general al Bibliotecii Nationale a Romaniei, Carmen Mihaiu, a afirmat ca expozitia, prin care…

- Expozitia ''Reclamele industriei automobilului in presa din perioada interbelica din colectiile Bibliotecii Nationale a Romaniei'' s-a deschis vineri seara in spatiul Symposium al institutiei. Directorul general al Bibliotecii Nationale a Romaniei, Carmen Mihaiu, a afirmat…

- de Gilbert Guilleminault, coordonator„Cunoastem cazuri dramatice, va spune mai tarziu Bartolomeo Vanzetti, referindu-se la persoane ce au avut parte de interogatoriu de „gradul trei”. Este vorba de Ettor Giovanniti, de Centralia, de John Hallstrom. Avem toate motivele sa fim ingrozitide ceea ce s-ar…

- Aproape 4 milioane de aplicari in perioada iunie – augustVara aceasta a doborat toate recordurile pe piața muncii, dupa ce, tot anul acesta, Romania a atins cea mai mare rata a șomajului din ultimii patru ani. Astfel, cautarile de joburi au atins praguri record, in special in ultimele 3 luni, vara fiind,…

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj prezinta o noua expoziție fotodocumentara: Lugoj – capitala culturala a romanilor banațeni in perioada dualista. “In pofida starii de alerta, care a restrans semnificativ paleta activitaților culturale, Muzeul de Istorie, Etnografie…