- O hunedoreanca estereprezentanta Romaniei la Campionatul Balcanic de Marș. Este vorba de Anamaria Bolohan, legitimata la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara. Aceasta este antrenata de profesorul Florin Bucur. Anamaria Bolohan va reprezenta Romania la Campionatul Balcanic de Marș, competiție ce va avea…

- In perioada 6-7 martie, la București s-a desfașurat etapa finala a Campionatului Național U18 de atletism (cadeți), competiție organizata de Federația Romana de Atletism, la care au participat 424 de sportivi, 174 la feminin și 250 la masculin, de la 103 cluburi. Brașovul are un nou campion național…

- Atletism juniori: O medalie de aur si una de argint pentru atletii brasoveni la Campionatul National de juniori 1 La finalul saptamanii trecute, la Bucuresti, in sala din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, s-a desfasurat etapa finala a Campionatului National de atletism pentru juniori 1. …

- Corina Ilinoiu, de la CSM 2007 CSS Focșani, campioana cu ștafeta de 4×400 metri și vicecampioana la 400 metri Campionatul Național de sala de atletism pentru juniori 1 care a avut loc la București, in sala din Complexul Național ”Lia Manoliu”, vineri, 21 februarie și sambata, 22 februarie s-a incheiat…

- Duminica, s-a desfașurat, la Istanbul, in Turcia, Campionatul Balcanic de Atletism in sala pentru juniori categoria 1. In lotul național al Romaniei a facut selectionat și un atlet de la Clubul Sportiv Scolar Ploiești, Andrei Remus Niculița, pregatit de profesoara Maria Andrei. La prima prezenta intr-un…

- Bianca Razor (CSM Bucuresti) a castigat proba de 800 m, sambata, in etapa a doua a Campionatului National de atletism pentru seniori indoor, in Sala de atletism ''Ioan Soeter'' din Complexul Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti. Razor a fost cronometrata cu…

- Andreea Panturoiu (triplusalt), Rares Toader (aruncarea greutatii) si Mihai Donisan (saritura in inaltime) au obtinut victorii, vineri, in etapa a doua a Campionatului National de atletism pentru seniori indoor, in Sala de atletism ''Ioan Soeter'' din Complexul Sportiv National ''Lia…

- Inceput de sezon promitator pentru atletii Clubului Sportiv Targoviste. O parte dintre sportivii antrenati de Desdemona Banu Ionescu si Nicolae Gutoiu au luat parte la prima etapa a Campionatului National de sala pentru seniori, tineret si juniori, dar si Cupa RMA, gazduite de Complexul Sportiv National…