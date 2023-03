Stiri pe aceeasi tema

Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea a castigat medalia de argint in proba de 1.500 m, sambata seara, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, relateaza Agerpres. Bobocea, cronometrata cu timpul de 4 min 03 sec 76/100 (personal best), a fost devansata de britanica Laura Muir,

- Romania și-a adjudecat, sambata, grație Claudiei Bobocea, prima medalie de la Campionatele Europene de Atletism indoor de la Istanbul. Atleta de 30 de ani a cucerit argintul! Atleta legitimata la CSA Steaua București a incheiat cursa cu timpul 4:03.76, un nou record personal pentru Claudia Bobocea.…

- Atleta Dimitriana Bezede a ocupat locul 7 la Campionatul European in sala, care se desfașoara la Istanbul, Turcia transmite IPN. Ea a inregistrat rezultatul 17,98 metri la aruncarea greutații. Campioana europeana a devenit portugheza Auriol Dongmo cu rezultatul 19,76, urmata de germana Sara Gambetta…

Sportiva romana Alina Rotaru-Kottmann s-a calificat, sambata, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, informeaza Agerpres.

- 14 sportivi romani - sapte fete si sapte baieti - se vor alinia la startul Campionatelor Europene de atletism in sala, competitie care va avea loc, in perioada 2-5 martie, la Istanbul (Tucia), Federatia Romana de Atletism. Lotul Romaniei care va face deplasarea la Istanbul, marti, 28 februarie, are…

- Dupa sase luni de la a doua interventie chirurgicala suferita, Ioana Manoliu a reusit sa sara 6,03 m, recordul ei personal de sala fiind 6,11 m. Sala "Ioan Soter" din cadrul CSNB "Lia Manoliu" de la Bucuresti a gazduit etapa finala a Campionatelor Nationale de Seniori editia 53 si Tineret Under 23 editia…

- Cu numai 12 zile inaintea debutului Campionatelor Europene indoor (Istanbul, 2-5 martie), sala „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” din Bucuresti va gazdui etapa finala a Campionatelor Naționale de seniori (ediția 53) și tineret (U23 - ediția 40). O competiție care ii va…

- Dublul campion mondial si european la inot, David Popovici, a declarat intr-o conferinta de presa ca isi doreste cel putin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dupa ce la precedenta editie si-a indeplinit visul de a participa. „La 16 ani am reusit sa ma calific la Jocurile Olimpice, asa…