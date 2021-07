Stiri pe aceeasi tema

- Patru din cei sapte atleti romani calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor evolua pentru echipa tarii noastre la Campionatele Europene de atletism pe echipe – Liga I, pe 19 si 20 iunie, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca. Florentina Iusco (saritura in lungime), Daniela Stanciu (saritura in inaltime),…

- Atletul roman Rares Andrei Toader a doborat recordul national in proba de aruncare a greutatii, duminica, la reuniunea internationala de la Brno (Cehia), cu performanta de 21,29 metri. De asemenea, aceasta reusita i-a garantat prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toader reusise sa egaleze recordul…

- Marina Andreea Baboi (SCM Gloria Buzau) si Sanda Belgyan (CSU Cluj-Napoca) au obtinut cate doua victorii in finala Campionatului National de atletism, desfasurata vineri si sambata pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, conform agerpres. Baboi s-a impus la 100 si 200 m plat, iar Belgyan a castigat la 400…

- Alin Firfirica si Daniela Stanciu, ambii calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au obtinut victorii in probele de aruncare a discului, respectiv saritura in inaltime, vineri, in prima etapa a Campionatului National de atletism pentru seniori, gazduita de Stadionul ''Nicolae Dobrin''…