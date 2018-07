Atletii Alexandru Visan si Razvan Grecu, din Constanta, evolueaza astazi in calificari la Campionatul Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul gorjean Adrian Garcea face parte din echipa cu care Romania va participa la Campionatul Mondial U20 (al juniorilor I), de la Tampere, in Finlanda. Acesta va concura in doua probe. La masculin, Romania va fi reprezenta...

- Campion balcanic de juniori 1 la atletism, Alexandru Florin Visan LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta CS Farul; antrenoare, Carmen Botea a muncit mult sa ajunga la aceasta performanta. In progres clar in ultima perioada, atletul de 19 ani isi corecteaza recordurile personale cu gandul la Campionatul…

- Atletul constantean Alexandru Florin Visan LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul; antrenoare, Carmen Botea a realizat o performanta deosebita la Campionatul Balcanic de juniori 1, de la Istanbul, cucerind medalia de aur in proba de triplusalt Nascut in 1999, Alexandru Florin Visan s a impus clar, iar performanta…

- Reprezentantii Constantei la Campionatul Mondial de gimnastica aerobica rezervat juniorilor, intrecere desfasurata in Portugalia, au urcat pe podium la trei probe. Romania a cucerit sase medalii, delegatia tricolora fiind formata din 11 sportive si sportivi, dintre care patru sunt de la Constanta: Catalina…

- Reprezentantii si reprezentantele Constantei au urcat pe podium si la Campionatul National Scolar si Concursul National de Primavara, de la Bucuresti. Florin Visan LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul; antrenoare, Carmen Botea a concurat excelent si a cucerit aurul la triplusalt cu 15,73 m si la lungime…

- Campionatul Mondial de gimnastica aerobica, de la Guimaraes Portugalia , a programat intai intrecerea juniorilor intre 25 si 27 mai a.c. , in vreme ce seniorii vor concura intre 1 si 3 iunie. Delegatia juniorilor este formata din 11 sportive si sportivi, dintre care patru sunt de la Constanta: Catalina…

- Echipa de rugby Under 15 de la Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaruldquo; Constanta a realizat o mare performanta, devenind campioana Romaniei, dupa ce a castigat finala Diviziei Nationale de juniori de la aceasta categorie de varsta.In finala disputata pe terenul 2 al Complexului Arcul de Triumf…

- Echipa de rugby Under 15 a LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta s a calificat in finala Diviziei Nationale de juniori, in care va intalni, duminica, 13 mai, CSO Pantelimon.Clasata pe locul doi in seria Muntenia a competitiei, LPS a intalnit in semifinale, astazi, in deplasare, CSS Gura Humorului, care…