Sportiva Costiuc Claudia-Ionela legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei a fost propusa de comisia tehnica a Federației Romane de Atletism și votata in Biroul Federal din 21 martie 2022 pentru a participa la Gimnaziada Europeana Normandy-Franța ( site ISF Gymnasiade 2022 – ISF Events ) care se desfașoara in perioada 14-22 mai. Sportiva dorneanca a obținut in […] The post Atleta dorneanca Ionela-Claudia Costiuc va participa la Gimnaziada Europeana Normandy-Franța first appeared on Suceava News Online .