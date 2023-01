Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marți, 31 ianuarie 2023, este anunțata o greva generala, la nivel național, context in care sunt așteptate perturbari ale tuturor categoriilor de transport. Pe linia circulației feroviare naționale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites, Transilien) și internaționale (Thalys, Eurostar), se vor putea obține detalii privind mersul trenurilor cu 24 pana la 48 de ore in avans și pot fi consultate site-urile: https://www.sncf.com/fr , https://www.sncf-connect.com/train/greve…