Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de meteorologie elen a emis pentru urmatoarele zile o prognoza privind temperaturi ridicate, de pana la 40 de grade Celsius.



MAE transmite ca se estimeaza ca valul de caldura va dura pana vineri, fiind provocat de mase de aer cald provenit din zona Africii de Nord.



Regiunile cele mai afectate vor fi pe continent, inclusiv in regiunea Attica si in capitala Atena, cele mai ridicate temperaturi atingand 38 - 40 grade Celsius. In…