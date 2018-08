Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena PNO a anuntat declansarea grevei generale de 24 ore pentru toate categoriile de nave la data de 3 septembrie 2018.Se recomanda cetatenilor romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, este interzisa introducerea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de meteorologie a prognozat un cod portocaliu de vreme nefavorabila, pentru zilele de 27 si 28 august. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis luni AGERPRES, exista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Canada c în conformitate cu datele puse la dispoziie de autoritile locale începând de la mijlocul lunii august 2018 provincia British Columbia oraele Prince George Prince…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca provincia British Columbia se confrunta, incepand de la mijlocul lunii august, cu puternice incendii de padure, care cuprind zeci de mii de hectare, in urma carora au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, incepand de la mijlocul lunii august 2018, provincia British Columbia, orașele: Prince George, Prince Rupert,…

- Atentionare de calatorie Republica Federala Germania ndash; Cod de canicula 7 9 august 2018Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Germania si in Croatia ca in aceste tari sunt in vigoare coduri meteo de canicula, iar pe teritoriul statului croat circulatia rutiera este aglomerata. Potrivit MAE. in Republica Federala…