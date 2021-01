Atenționare de călătorie: Această țară se află sub cod galben de ninsoare şi polei MAE anunta ca Regatul Tarilor de Jos se afla sambata si duminica sub cod galben de ninsoare si polei, ceea ce poate determina intarzieri si anulari de zboruri pe toate aeroporturile olandeze. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca, potrivit informatiilor publicate de autoritatile olandeze, pentru perioada 16-17 ianuarie 2021 a fost emis un cod galben de ninsoare si polei. Stratul de zapada poate sa ajunga pana la 5 cm, iar, in seara zilei de 16 ianuarie, ninsoarea se poate transforma in ploaie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

