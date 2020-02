Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis COD ROSU de viscol puternic, vant cu rafale de 140…160 km/h. Sunt vizate: – Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m; – Județul Neamt: zona de munte de peste cota 1800 m; Interval de valabiliate: 05/02/2020 18:00 05/02/2020 23:00 (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro)

- Meteorologii au emis avertizari de viscol sub Cod Portocaliu pentru sudul județului Alba și Cod Roșu in alte 9 județe din țara. Alba se afla sub Cod Portocaliu de miercuri, 5 februarie, ora 14.00, pana joi, 6 februarie, ora 12.00. Este vizata zona montana din sudul județului. In intervalul menționat…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de vreme rea in Alba: Vant puternic, ninsori și viscol, pana joi dimineața COD GALBEN de vreme rea in Alba: Vant puternic, ninsori și viscol, pana joi dimineața Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme rea valabila pentru județul Alba in intervalul 05 februarie,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de vreme rea in Alba: Vant puternic, lapovița și ninsoare, pana miercuri dimineața Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme rea valabila pentru județul Alba in intervalul 04 februarie, ora 13:00 – 05 februarie, ora 08:00. In cursul zilei de marți, 4 februarie,…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, indeosebi in zona montana inalta, valabila de vineri dimineata, de la ora 8.00, pana sambata la aceeasi ora. La munte, vantul va sulfa cu 80 – 100 de kilometri la ora, iar in zonele joase cu 50 – 55 de kilometric la ora.

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, ninsori și viscol pentru zona de munte, in vigoare de vineri dimineața pana sambata la ora 8.00. Sunt vizate 27 de județe. Potrivit ANM, incepand de vineri de la ora 8.00 pana sambata la ora 8.00 se anunța intensificari ale vantului indeosebi in zona…

- Meteorologii anunta ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii pana joi seara si au emis un cod galben de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Occidentali.