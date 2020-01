Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de ninsori și viscol in județul Alba și alte 17 județe din țara, valabil de vineri seara O atentionare cod galben de ninsori si viscol a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru 18 judete, valabila de vineri seara pana duminica seara. De vineri seara…

- Ziarul Unirea Atenționarea meteo de vreme rea, prelungita: Alba și alte 16 județe intra sub cod galben de viscol și zapada ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice și lapovița pana joi. De asemenea, metereologii anunta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de ninsori și viscol pentru zonele montane din Alba și alte județe din țara, valabila de luni seara pana miercuri dimineața. De luni, 23 decembrie, ora 20.00 pana miercuri, 25 decembrie, ora 10.00, va fi viscol și strat consistent…

- Zona montana din sudul județului Alba și din alte zone din țara este sub atenționare Cod Galben de viscol și ninsori, pana sambata dimineața. Potrivit ANM, de joi, 12 decembrie, ora 2.00 pana sambata, 14 decembrie, ora 10.00, in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge și vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo de ninsori, depuneri de polei, intensificari ale vantului, vreme rece pana marti. Interval de valabilitate: 02 decembrie, ora 07:00 – 03 decembrie, ora 10:00 In intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde regiunile din vestul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța vreme deosebit de rece, de marți dupa-amiaza, pana vineri inclusiv. La munte, va ninge. De marți, ora 14.00 pana vineri, 1 noiembrie, ora 10.00, vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in vestul, centrul, nordul și nord-estul teritoriului, apoi in…