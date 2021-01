Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, si polei in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica si pana miercuri. De asemenea, sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum si Muntii Banatului si zona Carpatilor Meridionali…

- ANM a emis un cod galben de ninsori. Iata mesajul autoritaților:ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 18:00 – 11 ianuarie, ora 14:00Fenomene vizate: ninsori abundente, strat de zapada consistent, intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn…

- ANM a emis avertizari, inclusiv un cod galben, de ninsori și intensificari ale vantului, valabile pana luni, 28 decembrie. In intervalul de valabilitate 26 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00, la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1500 m și se va depune strat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca, din aceasta dimineața și pana maine la ora 10.00, vor fi ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei. In sud-estul țarii se vor semnala precipitații predominant sub forma de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei, cu…

- O avertizare meteo ANM pentru intreaga țara a fost emisa astazi. Meteorologii anunța ca vor urma ninsori, vant puternic și depuneri de polei. Agenția Naționala de Meteorologie informeaza ca in intervalul 07 decembrie, ora 14:00 – 08 decembrie, ora 10:00, va ninge moderat in unele zone, iar vantul va…

- Eveniment Avertizare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei decembrie 7, 2020 11:43 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei, valabila…

- Meteorologii anunta ca, incepand de luni dupa-amiaza si pana marti dimineata, se vor semnala ninsori si intensificari ale vantului in Oltenia, sudul Banatului, local in Muntenia, in zone montane, dar si in Transilvania si Moldova. In sud si sud-est, pe alocuri se va forma polei. Administratia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitații mixte, polei, in intervalul 07 decembrie, ora 14.00 – 8 decembrie, ora 10:00, in Oltenia, sudul Banatului și local in Muntenia, precum și in Munții Banatului, in Carpații…