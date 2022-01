Atenție! Virusuri periculoase create în laborator In timp ce ipoteza unui virus scapat dintr-un laborator persista in legatura cu SARS-COV-2, despre alte virusuri extrem de periculoase se știe bine ca au fost create de om, oficial cu scopul de a se studia mai bine și a preveni epidemiile. Despre aceste virusuri create in laborator, care ingrijoreaza comunitatea științifica, scrie Futura Sante, pe baza unei ample documentari. Deocamdata nu exista dovezi ca SARS-COV-2 ar fi fost scapat din laboratorul de la Wuhan. Dar mai multe laboratoare ultra-securizate manipuleaza in mod direct virusuri periculoase și chiar le creeaza de buna voie pentru experiențe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

