- In perioada 28 noiembrie - 12 decembrie, inclusiv, se suspenda parțial traficul rutier pe strada Albișoara, pe banda extrema dreapta, direcția spre bulevardul Grigore Vieru (sub pod), anunța Poliția. Totodata, in perioada 29 – 30 noiembrie, inclusiv, in intervalul de timp 10:00-14:00, se suspenda traficul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 15 noiembrie 2022-24 decembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit Petru Movila și Serghei Lazo. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare…

- Circulație ingreunata pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant din Capitala, acolo unde se desfașoara un marș al Partidului Șor. In acest context, poliția indeamna conducatorii auto sa aiba rabdare și sa fie prudenți.

- Primaria Municipiului București anunța ca sambata și duminica vor fi instituite o serie de restricții provizorii de circulație. pentru ca vor fi organizate mai multe evenimente, printre care și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou.

- Traficul rutier pe strada Arhanghel Mihail, de la bulevardul Grigore Vieru și pana la strada Petru Rareș din Chișinau, va fi restricționat, in perioada 20 octombrie 2022 – 20 ianuarie 2023, anunța Poliția Republicii Moldova.

- Traficul rutier pe strada Arhanghelul Mihail, tronsonul cuprins intre bulevardul Grigore Vieru și strada Petru Rareș, va fi intrerupt in perioada 20 octombrie și pina pe 20 ianuarie, transmite IPN. Potrivit unei dispoziții semnate de catre viceprimarul Ilie Ceban, traficul se suspenda in legatura cu…

- In legatura cu executarea lucrarilor de reabilitate a rețelelor de apeduct pe strada București, la intersecția cu strada Tighina din Capitala, din 8 pina la 9 octombrie, inclusiv, va fi parțial suspendat traficul rutier. Transportul public, ruta de troleibuz nr. 28 va fi redirecționata: Tur: str. Ceucari,…