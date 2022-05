Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca in viitoarea lege a Educatiei va fi prevazuta interdictia ca profesorii sa faca meditatii cu elevii de la clasele unde predau, relateaza news.ro. „Nu poti impiedica un parinte sa investeasca in educatia propriului copil”, sustine ministrul, care considera ca este „de bun simt” ca un dascal sa nu faca meditatii cu elevii carora le preda la scoala. „Este o chestiune de bun simt ca un profesor sa nu faca mediatii cu propriii elevi. Pe de alta parte, meditatiile sunt un lucru obisnuit in orice stat al acestei lumi, nu poti impiedica un parinte sa investeasca…