- Ryanair va relua de la inceputul lunii aproximativ 20 de rute din Romania, inclusiv spre destinatii din Italia, Spania si Grecia, a informat compania intr-un comunicat Lista rutelor care vor fi reluate din 1 iulie, potrivit datelor din sistemul de rezervari, citate de Boardingpass.ro: Timisoara –…

- Daca ti-e dor de plajele Greciei sau Bulgariei si te gandeai ca vei mai avea de asteptat un an pana sa mergi in vacanta, iti dam o veste buna! Nu va trebui sa intri in izolare daca mergi sa te bucuri de soare in aceste doua tari. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti serara…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, în aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Luna…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- Wizz Air lanseaza noi curse aeriene catre destinații de vacanța din Europa, inclusiv Romania, deși nu se știe cand vot fi reluate zborurile oprite de pandemia cu coronavirus Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca intentioneaza sa relaxeze restrictiile de calatorie lansand noi rute de pe aeroportul…

- Lucruri bune, masuri corecte, dar și o sete de putere și pericolul de a defila cu aceiași oameni ca pana acum, asta arata președintele Romaniei in aparițiile publice.Un compatriot bronzat, slab și proaspat tuns, exact ce nu sunt romanii și romancele in acest moment, dar, in schimb, frate cu noi cind…

- Industria turismului este vitala pentru locurile de munca pe care le asigura in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, unde, in anul 2017, acest sector era responsabil pentru 26% dintre locurile de munca in economia de business (exceptand sectorul financiar), urmat de Cipru (20%),…