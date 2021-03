Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ca incepand din aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții va ninge in Bucuresti , fiind posibile și descarcari electrice. Nu se intampla foarte frecvent, spune Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM, pentru Libertatea. Meteorologii anunta ca cerul se…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti si avertizeaza ca sunt posibile ninsori. “Vremea in București va fi inchisa și deosebit de rece. Vor fi precipitații moderate cantitativ (se vor acumula 10…15 l/mp) sub forma de lapovița, ninsoare – in special in dimineața zilei de luni (22…

- Meteorologii anunța pentru joi vreme deosebit de calda in Capitala, cu 14 grade și vant moderat. Conform unei prognoze speciale emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie, joi intre orele 6.00 - 21.00 vremea va deveni deosebit de calda in București, informeaza Mediafax. Cerul…

- Un val de aer rece va cuprinde toata țara in acest sfarșit de saptamana. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat la Digi24 ca diminețile și nopțile vor deveni extrem de geroase, iar in depresiuni se vor inregistra valori termice de pana la -20 de grade Celsius. Și in Capitala va fi ger, cu temperaturi…