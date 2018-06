Atenţie la deshidratarea în cazul bebeluşului Daca bebelusul este deshidratat, inseamna ca nu are suficient lichid in corpul sau. Cu cat este copilul mai mic cu atat este mai predispus la deshidratare. Bebelusul se poate deshidrata foarte repede atunci cand vomita, are episoade de diaree, febra sau chiar prin transpiratie. Din fericire, deshidratarea poate fi prevenita! Oricare dintre semnele de mai jos poate arata ca bebelusul tau este deshidratat: Simptomele ca bebelusul este deshidratat Frecventa redusa a urinarii (indiciu: de cel putin sase ore scutecelul este uscat)

Culoarea urinii este mai inchisa la culoare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

