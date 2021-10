Atenție craioveni, nu aveți voie să vă parcați mașina în fața porții O craioveanca s-a trezit cu mașina ridicata din fața porții, unde o avea parcata și in plus a fost amendata cu suma de 1.000 de lei. Aceasta a mai scos din buzunar inca 300 de lei ca sa iși recupereze autoturismul ridicat de catre echipele serviciului de ridicari auto. Craioveanca in cauza locuiește pe strada Toamnei, in cartierul craiovean Bariera Valcii. Femeia spune ca iși ține mașina parcata in fața porții pentru ca nu are loc in curte, iar daca o lasa pe carosabil incurca circulația. „Mașina a fost ridicata din fața porții, din dreptul gardului meu, intr-adevar, pe trotuar. Pe partea stanga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

