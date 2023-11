Stiri pe aceeasi tema

- O conversație intre doua mame a starnit mii de reacții de amuzament și șoc in online. Aceasta ar fi pornit de la alegerea uneia dintre mame sa iși mute copiii la alta unitate de invațamant. Conversația a fost postata pe pagina de Facebook Conversatii Fantastice, care posteaza frecvent capturi de ecran…

- Pe retelele de socializare circula o metoda de fraudare foarte ingenioasa care promite castiguri rapide si substantiale. Fraudatorii promoveaza acest gen de castiguri prin achizitia de diferite monede virtuale sau actiuni la companii binecunoscute. Acestia se folosesc chiar si de identitatea unor oameni…

- Un nou proiect se afla in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne, și anume ca Poliția Locala va putea ridica și reloca și mașinile parcate regulamentar pe spațiul public, insa asta doar in caz de forța majora. Mai exact, se propune ca mașinile parcate regulamentar sa fie ridicate daca este…

- Potaissa Turda a inceput „turul” prin școlile turdene, incepand cu școlile „Teodor Murașanu” și „Avram Iancu”. Elevii de ciclul primar au fost chemați la o preselecție, clubul turdean sperand astfel sa atraga cat mai mulți copii spre handbal. Reprezentații clubului turdean au promis ca astfel de acțiuni…

- Infractorii cibernetici nu vor sa renunțe la escrocherii și continua sa se foloseasca de numele instituților publice pentru a pune mana pe banii cetațenilor. ANAF ii avertizeaza din nou pe romani cu privire la mesajele false trimise in numele instituției, care solicita achitarea impozitului aferent…

- Primaria Turda a anunțat in aceasta seara ca traficul de pe strada Fabricii din Turda va fi restricționat temporar din cauza unor lucrari de modernizare esențiale pentru imbunatațirea infrastructurii de apa-canal. Perioada restricționarii traficului va fi incepand de maine, 6.09.2023. Tronson afectat:…

- Ultima ședința a Consiliului Local Turda s-a terminat intr-o nota destul de tensionata din cauza unui scandal izbucnit intre primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, și consilierul local PMP Turda, Adrian Nap. De cand s-a facut public sechestrul asigurator pus de STP Alba Iulia pe acțiunile Salinei…

- Primaria Ceanu Mare atrage atenția cetațenilor cu privire la prezența unui urs. Animalul a fost vazut in satul Iacobeni (zona Continitul de Jos). „Va rugam sa fiți prudenți și in cazul in care vedeți animalul salbatic, sa va adapostiți și sa alertați autoritațile, prin numarul de urgența 112!” au transmis…