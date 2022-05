Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Bacau,…

- Cod galben de ploi, vijelii și descarcari electrice in Alba și alte 17 județe. Fenomenele vizate Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru 18 județe din țara, printre acare și Alba. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu…

- ANM a emis miercuri o avertizare COD GALBEN de vijelii, ploi torențiale si grindina la munte, pentru 26 de judete, inclusiv in Bistrița-Nasaud, și este valabila miercuri intre orele 12.00 și 21.00. Potrivit meteorologilor, miercuri intre orele 12.00 – 21.00, la munte, in Banat, Crișana, Transilvania,…

- Anul trecut, in județul Alba au fost modernizați circa 14 kilometri de conducte și branșamente de gaz, iar rețeaua a fost extinsa cu peste 20 de kilometri. Delgaz Grid va desfașura anul acesta in județul Alba mai multe proiecte de investiții in valoare de circa 9 milioane de lei, pentru modernizarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica accentuata si vijelii in Maramures, Transilvania si in Moldova pe parcursul urmatoarelor ore, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in Maramures, Transilvania…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…