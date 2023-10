Atenție când traversați pe trecere, în Olt. În județ sunt 78 de șoferi…nevăzători Zeci de olteni cu certificate de handicap vizual de gradul I sau II au permise de conducere valabile. Intre ei s-ar afla și persoane care chiar iși conduc mașinile, spune prefectul de Olt, Mario de Mezzo. Cel puțin 78 de persoane din județul Olt, declarate ca nevazatoare, detin permise de conducere, conform scriptelor oficiale. Totul a plecat de la o simpla verificare a oltenilor care beneficiaza de ajutoare de handicap, ceruta de prefectul Mario de Mezzo. In urma „analizei” a rezultat ca aproape 80 dintre cetațenii care solicitau ajutor de handicap aveau voie și sa conduca legal. Prefectul judetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- eci de olteni cu certificate de handicap vizual de gradul I sau II au permise de conducere valabile. Intre ei s-ar afla și persoane care chiar iși conduc mașinile, spune prefectul de Olt Mario de Mezzo.Reprezentantul guvernului in teritoriu a facut afirmația in cadrul unei conferințe de presa.„In urma…

- Zeci de persoane din Olt, care primesc indemnizații pentru nevazatori, dețin și permise de conducere. Este vorba de 78 de oameni, iar printre ei, spune prefectul, ar fi și persoane care conduc. De vina ar fi procedura disfuncționala, este de parere Mario de Mezzo. "Pentru cazurile in care oamenii respectivi…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor sesizarii, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei…

- Cetatenii care detin permise de conducere eliberate de alte state, dar care nu pot fi preschimbate cu permisul romanesc de conducere, vor putea sa se inscrie la examenul pentru obtinerea documentului romanesc fara sa mai urmeze o scoala de soferi, cum prevedea legislatia pana in prezent, anunța Ministerului…

- Preschimbarea permiselor de conducere straine cu cele romanești se va putea face fara a urma o școala de șoferi Preschimbarea permiselor de conducere straina cu cele romanești se va putea face fara a fi necesara urmarea unei școli de șoferi, doar prin susținerea examenului in Romania, potrivit unei…

- Primaria Pitești ii informeaza pe conducatorii auto ca in acest sfarșit de saptamana (28-31 iulie) se efectueaza lucrari de frezare și asfaltare la intrarile in municipiu. Motivul: asigurarea planeittații covorului asfaltic in vederea montarii sistemului de cantarire a vehiculelor in mișcare (pe baza…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța prin care se vor introduce noi reguli pentru șoferi. Mai exact, prin proiectul de ordonanța se propune modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,…

- Astazi, 21 iulie, in intervalul orar 17:00 – 02:00, cu prilejul desfașurarii evenimentului ”Zilele Orașului Gaești”, circulația va fi restricționata pe strada 13 Decembrie din localitate, incepand de la intersecția cu sens giratoriu pana la intersecția cu strazile A. Cioculescu și N. Titulescu. Polițiștii…