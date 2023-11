Atenție când traversați în Olt! Zeci de șoferi nevăzători conduc legal Un numar de sapte persoane cu certificat de handicap vizual grav sau accentuat, care nu ar trebui sa mai aiba permise de conducere auto valabile, au fost sanctionate contraventional anul acesta pentru abateri in trafic in timp ce conduceau autovehicule. Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzom a dispus, in luna octombrie, verificari privind situatia nevazatorilor […] The post Atenție cand traversați in Olt! Zeci de șoferi nevazatori conduc legal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

