- Poliția a reținut patru cetațeni germani suspectați de complot pentru rapirea ministrului sanatații, Karl Lauterbach și pentru distrugerea unor instalații electrice pentru a provoca o pana de curent la nivel național, scrie Reuters. „Se crede ca cei doi suspecți principali au convenit cu alte persoane…

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- Ucraina intentioneaza sa inceapa insamantarea cerealelor de primavara in zilele urmatoare si are suficiente cereale in stoc pentru a se asigura ca populatia are suficienta paine, a declarat sambata adjunctul ministrului Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters. Acesta a spus ca tara, care consuma…

- Ploile torentiale si alunecarile de teren care au lovit marți orasul brazilian Petropolis au facut pana acum cel puțin 123 de victime, in timp ce zeci de oameni sunt dați disparuți. Bilanțul a fost anunțat vineri de președintele Jair Bolsonaro, care a spus ca orașul arata acum ca și cum ”ar fi fost…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

- Institutul Robert Koch pentru boli infecțioase a raportat 203.136 de teste pozitive in ultimele 24 de ore, cu 69.600 de cazuri mai multe decat cu o saptamana in urma, anunța Reuters .Uwe Janssens, membru al consiliului de administrație al asociației DIVI a medicilor de urgența și terapie intensiva,…