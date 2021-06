La Domeniul Regal Savarsin, publicul va putea vizita in curand Atelierul Auto al Regelui Mihai. In atelier se vor regasi toate piesele, uneltele si accesoriile lui originale, dupa cum a anuntat Familia Regala a Romaniei intr-o postare pe Facebook. O echipa de mesteri locali de la Ilteu, alaturi de angajatii Fundatiei Colectia Familiei Regale a Romaniei, depun eforturi ca atelierul sa se reintoarca in cladirea lui istorica, aflata actualmente intr-un proces de restaurare. Prima oara a fost amenjat in 1943 Atelierul va cuprinde, in spatiul expozitional, un televizor la care vor putea fi vazute permanent,…