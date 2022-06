Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat miercuri propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore, care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime. Statul roman va avea drept de preemptiune…

- Sistemul de facturare electronica (e-Factura) devine obligatoriu de la 1 iulie in relația dintre firme și instituții ale statului, adica business to government (B2G), arata o serie de amendamente adoptate miercuri de Camera Deputaților, for decizional, care merg acum la promulgare. Proiectul de lege adoptat…

- Populatia activa a Romaniei era de 8.214.000 de persoane in 2021, din care 7.755.000 erau persoane ocupate si 459.000 erau someri, arata datele Institutului National de Statistica (INS).”In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,1%, in crestere fata de…

- Intrebat daca Romania va intrerupe legaturile economice cu Rusia, Ciuca a raspuns: “Romania s-a angajat sa respecte si se angajeaza sa respecte toate sanctiunile impuse la nivel international, in conformitate cu deciziile tuturor organismelor din care facem parte”. Intrebat daca este posibila inchiderea…

- Dam Click pe Romania este un proiect al asociației Ateliere Fara Frontiere prin care 4.000 de calculatoare recondiționate vor fi donate in 2022 catre unitațile de invațamant care nu au echipamentele necesare de pe care elevii sa poata invața noțiune digitale de baza. Școlile, liceele sau gradinițele…