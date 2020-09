Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 august 2020, a avut loc in New York, intr-o atmosfera neobisnuita, dar in concordanta cu masurile de precautie luate pe timp de pandemie, gala premiilor MTV Video Music Awards 2020. Daca pana in prezent, celebra gala se bucura de prezenta unui public numeros, de aceasta data accentul a…

- Selly, Andrei Șelaru pentru numele lui din buletin, este ce mai urmarit vlogger din Romania, avand peste 2,6 milioane de subscriberi pe canalul de YouTube. Vloggerul a realizat un filmuleț de cateva secunde, cu ajutorul unor efecte speciale, care arata faptul ca a facut a doua oara accident cu mașina.…

- Schimbari in topul Billboard HOT 100, adica topul celor mai #fresh piese din lume. Daca saptamana trecuta pe primul loc in acest top ajungea Harry Styles și al sau single „Watermellon Sugar”, de data aceasta Cardi B și Megan Thee Stallion au ocupat aceasta poziție. Clipul are deja 106 milioane de vizualizari …

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- In contextul in care spitalele locale nu mai fac fața numarului mare de raniți, Rusia a ridicat joi un spital de campanie la Beirut. Spitalul de campanie va fi deservit de medici rusi si instalarea acestuia a fost organizata de Ministerul rus al Situatiilor de Urgenta. Potrivit acestuia, 120 de specialisti…

- Urmatoarea ediție Pepsi Retro Studio se apropie iar inainte sa-ți setezi reminder pe Facebook & YouTube ca sa nu o ratezi, avem o provocare lansata pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Urmatoarea ediție are loc joi, 13 august, dar pana atunci numele invitatului lui Andrei Niculae este subiectul…

- Avocatul anti-feminist suspectat ca a ucis fiul unei judecatoare duminica, in statul New Jersey, inainte de a se sinucide, este de asemenea implicat in moartea unui avocat concurent la 11 iulie, in apropiere de Los Angeles, a raportat miercuri politia federala americana (FBI), transmite AFP, potrivit…

- Bianca Adam (Tequila), un vlogger cu 1,6 milioane de subscriberi pe YouTube, a povestit intr-un vlog cum a fost agresata și batuta de un dezvoltator imobiliar. Aceasta spunea ca a fost chemata la mașina, impreuna cu un prieten, iar apoi a fost agresata și batuta, fiind lasata, printre altele, fara telefon.…