Atacurile talibane s-au înteţit considerabil după acordul cu SUA (raport) Atacurile talibanilor impotriva fortelor guvernului afgan s-au inmultit in mod substantial dupa semnarea in februarie 2020 a acordului incheiat intre SUA si insurgenti, care a dus la retragerea fortelor straine din Afganistan, subliniaza un raport oficial american publicat joi, potrivit AFP. 'Atacurile initiate de inamic ', atribuite in majoritate talibanilor, au crescut de la 9.651 la sfarsitul anului 2019 la 13.242 la sfarsitul anului 2020, indica Biroul inspectorului general special pentru reconstructia Afganistanului (SIGAR, subordonat Congresului SUA), pe baza datelor oferite de misiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

