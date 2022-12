Stiri pe aceeasi tema

- IMPACT Developer amp; Contractor simbol bursier IMP , primul dezvoltator imobiliar din Romania si totodata prima companie imobiliara listata la Bursa de Valori Bucuresti, a fost desemnat cel mai sustenabil dezvoltator imobiliar al anului in cadrul Galei Financial Intelligence Awards. IMPACT Developer…

- Adunarea generala extraordinara a acționarilor Fondului Proprietatea, care deține 20% din capitalul companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a hotarat marți ca vanzarea deținerii FP la Hidroelectrica sa se faca prin listarea acțiunilor companiei…

- Mii de copii din zonele rurale au vizitat gratuit muzeele, Gradina Zoologica și Gradina Botanica din Galați in cadrul unui proiect unic in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Bursa de Valori Bucuresti si partenerii sai in programul Made in Romania vor derula, in noiembrie, patru workshop-uri regionale in Transilvania, Banat, Moldova si Muntenia pentru a prezenta comunitatii de afaceri oportunitatile pentru continuarea dezvoltarii companiilor intr-o perioada plina de provocari…

- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), aniverseaza 25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri pana in 2026 și listarea pe piața principala a BVB.…

- ”In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 32 din 28.09.2022, Consiliul de Administratie al Transgaz a avizat, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale…

- Compania Antibiotice a fost premiata, joi, 22 septembrie, de Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Galei Made in Romania aflata la a 5-a editie. Proiectul Made in Romania al carui scop este de a identifica si promova companiile romanesti de top, a desemnat castigatoare la aceasta editie si povestea despre…

- Este singura companie din domeniul medical aflata intre cele 15 finaliste ale Programului „Made in Romania”, premiate de Bursa de Valori București. Made in Romania, programul Bursei de Valori București (BVB) și-a anunțat și premiat joi, 22 septembrie, companiile finaliste ale ediției din acest an,…