Atacurile cibernetice din 2021 vor viza tot mai mult criptomonedele In 2021, este posibil ca mulți criminali cibernetici sa fie mult mai atenți la Bitcoin, in timp ce alți atacatori cibernetici vor trece la criptomonede de tranzit atunci cand vor cere victimelor sa plateasca pentru intimitatea lor. In plus, practicile de extorcare vor deveni și mai raspandite, fie ca parte a atacurilor DDoS sau ransomware, operatorii acestora din urma consolidand și folosind exploit-uri avansate pentru a-și ataca victimele. Acestea sunt previziunile cheie de la Kaspersky cu privire la schimbarile anticipate in peisajul amenințarilor din sectorul financiar. Amenințarile cibernetice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

