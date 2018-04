Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, miercuri, cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in privinta agravarii conflictului din Siria, subliniind "necesitatea de a evita scaparea de sub control a situatiei", relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP. "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters. Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat ca ultimele…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…