Atacul de la Nisa: Un al treilea bărbat arestat (sursă judiciară franceză) Barbatul, in varsta de 33 de ani, a fost prezent in timpul perchezitiei politiei vineri seara la domiciliul celui de-al doilea suspect banuit ca ar fi fost in contact cu agresorul cu o zi inainte de incident. "Incercam sa clarificam rolul sau in toate acestea", a precizat sursa judiciara. A doua persoana, in varsta de 35 de ani, a fost arestata vineri seara la Nisa. Joi, un prim suspect in varsta de 47 de ani a fos (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, suspectat ca s-a aflat in contact cu atacatorul - Brahim Aioussaoi, un tunisian in varsta de 21 de ani, care a sosit in Franta la 9 octombrie din Italia - care a ucis trei persoane in Bazilica Notre-Dame-de-l'Assomption de la Nisa, a fost plasat in arest preventiv joi…

