Atacul asupra unui Sisha Bar arată că în Germania extrema dreaptă este în creștere Atacul terorist din Hanau arata ca Germania are o problema din ce în ce mai mare cu extinderea acțiunilor extremei drepte, noteaza CNN.



Cancelarul Angela Merkel a declarat ca tragatorul banuit ca a ucis 10 persoane, dintre care noua erau imigranți, pare sa fi acționat din &"motive extremiste, rasiste de extrema dreapta&". Procurorii au spus ca acesta a postat teorii de conspirație xenofobe online și se crede ca are un fond de extrema dreapta.



Atacul din Hanau a fost cel de-al treilea atac mortal din Germania legat de activiști de extrema dreapta în doar un an. Au existat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

