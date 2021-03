Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, prima reacție dupa ce a aflat de incidentul cumplit prin care a trecut Mirela Vaida, dupa ce a fost atacata, in direct, la Acces Direct. Ce a spus gazda show-ului matrimonial Mireasa despre un eventual scenariu. Simona Gherghe, reacție surpriza dupa atacul asupra Mirelei Vaida Sperietura…

- Dupa ce ieri Mirela Vaida a fost atacata in timpul emisiunii Acces Direct de catre o femeie necunoscuta, cea care mulți ani s-a aflat la carma emisiunii, Simona Gheorghe, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Aseara, chiar in debutul emisiunii, Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a fost atacata cu un bolovan.La fata locului s au deplasat politisti din cadrul Sectiei 4, precum si un echipaj medical, potrivit Politiei Capitalei. O femeie a patruns pe platorul emisiunii Acces Direct, unde a aruncat…

- Atacatoarea Mirelei Vaida a fost reținuta de oamenii legii, dupa ce a aruncat spre prezentatoare cu un bolovan uriaș, menit sa o ucida pe cantareața. Din fericire, un operator a sarit in ajutorul acesteia, imobilizand-o pe agresoare.

- Mirela Vaida a fost atacata in direct de o femeie necunsocuta, in timp ce prezenta subiectele ediției de astazi ale emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea s-a speriat teribil in timp ce atacatoarea a incercat sa arunce in aceasta cu un obiect greu.

- Mirela Vaida, indragita prezentatoare de la Acces Direct, s-a enervat in direct, in timpul emisiunii. Vedeta a decis sa-și spuna public supararea și a facut declarații fara perdea in acest sens. Care a fost motivul ce a dus-o la supararea Mirelei Vaida.

- Mirela Vaida face parte din categoria celor mai iubite figuri din televiziunea romaneasca și asta pentru ca flerul și carisma sa sunt de neinlocuit! Ținuta in care a prezentat emisunea Acces Direct a adus primavara in platou! Cum s-a imbracat prezentatoarea.

- Mirela Vaida a transmis la sfarșitul ediției de astazi ca luni nu va fi prezenta la Acces Direct. Pentru a nu-și ține prea mult admiratorii in suspans, frumoasa prezentatoare de televiziune le-a dezvaluit și motivul. Iata cand se va intoarce celebra cantareața in fața telespectatorilor!