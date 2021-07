Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav vineri intr-un atac cu cuțitul in orașul Wurzburg, Germania, a relatat ziarul Bild, potrivit caruia poliția l-a oprit pe presupusul atacator dupa ce l-a impușcat in picior, scrie Reuters. Poliția a spus ca barbatul suspectat de uciderea a trei…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie in interiorul unei moschei din capitala afgana Kabul in timpul rugaciunilor de vineri. Ferdous Faramarz, purtatorul de cuvant al poliției din Kabul, a declarat ca Imamul moscheii se numara printre cei 12 morți și cel puțin alte 15 persoane au fost…

- Un nou atac terorist . A fost carnagiu, sunt 40 de morti si peste 50 de raniti ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 UPDATE: bilantul a urcat la 50 de morti. O explozie provocata in fata unei scoli de fete…

- Un nou atac terorist . A fost carnagiu, sunt 40 de morti si peste 50 de raniti ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O explozie provocata in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat…

- O explozie provocata sambata, 8 mai, in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat cu cel putin 30 de morti si 52 de raniti, dintre care multi copii, a anuntat ministerul afgan de interne, citat de CNN . Atacul asupra școlii Sayeed-ul-Shuhada din zona Dasht-e-Barchi, Kabul, nu a fost…

- Cel putin sapte oameni si-au pierdut viata si 14 au fost raniti dupa ce zeci de autovehicule care stateau la coada pentru a primi permisiunea sa intre in capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, intre ele mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, de unde a si pornit focul, transmite duminica…

- Cel putin 9 oameni si-au pierdut viata si 14 au fost raniti dupa ce zeci de autovehicule care stateau la coada pentru a primi permisiunea sa intre in capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, intre ele mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, de unde a si pornit focul, transmite duminica…

- Cel puțin 30 de oameni au fost uciși, vineri seara, in urma unui atentat cu mașina capcana care a avut loc in estul Afganistanului, in apropiere de Kabul. In plus, potrivit bilanțului provizoriu, cel puțin 60 de oameni au fost raniți.