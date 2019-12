Trei instalatii petroliere si de gaze din Siria, vizate de un atac ”terorist”, anunta Guvernul. Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), care dispune de o vasta retea de surse in Siria, a evocat un atac cu drone.



Ministerul anunta pe Facebook ”un atac terorist sistematic si simultan vizand trei instalatii petroliere”, inclusiv Rafinaria Homs, situata in orasul cu acelasi nume, o uzina de producere de gaze naturale in sudul provinciei si o statie de distributie in desert (badiya), in est.



Atacul, comis sambata dimineata, a ”cauzat pagube in anumite unitati de productie”,…