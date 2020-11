Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bogdan Aurescu a convocat luni, in regim de urgenta, Celula de criza interinstitutionala cu privire la incidentul produs duminica in zona portului Lome din Republica Togo. Nava Agisilaos a fost atacata de pirați c ear fi rapit cel puțin patru marinari, printre care si un cetatean roman. „Din…

- MAE anunța constituirea unei celule de criza interinstituționale in cazul unei nave care ar fi fost atacata de pirați in Togo și mai mulți membri ai echipajului, intre care un roman, ar fi fost rapiți. Cu privire la informațiile din mass media internaționala privind un incident produs la data de 29…

- Nava petroliera Agisilaos a fost atacata de pirați duminica seara în Golful Guineei, la sud de Lome, Togo, în timp ce se deplasa de la Pointe-Noire, iar patru membri ai echipajului, printre care un român, au fos rapiți, relateaza Maritimebulletin.net.Potrivit sursei citate, marinarii…

