Atac în universitatea din Kabul: Cel puțin 19 morți, majoritatea studenți Cel puțin 19 persoane, în majoritate studenți, au fost ucise și alte 22 ranite în urma unui atac comis luni de barbați înarmați care au luat cu asalt universitatea din Kabul, relateaza AFP.



Confruntarile dintre atacatori și forțele de securitate au durat mai multe ore în interiorul universitații, cea mai mare din țara, potrivit ministerului de Interne.



"Au fost implicați trei atacatori. Unul dintre ei a detonat încarcatura exploziva pe care o avea asupra sa la începutul atacului, ceilalți doi au fost doborâți de forțele de securitate",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat luni ca dedica rugaciunile sale de Ziua mortilor ”in special” acelor persoane care si-au pierdut viata din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza DPA.„Astazi, ne rugam pentru #PomenireaCredinciosilorRaposati si, in special, pentru victimele #Coronavirusului: pentru cei care…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres. Oficialul a anuntat duminica, 1 noiembrie, pe o rețea de socializare, ca a intrat in carantina, dupa ce a fost in contact…

- Purtatorul de cuvant prezidențial al Turciei, Ibrahim Kalin, și ministrul de Interne, Suleyman Soylu, au fost testați sambata pozitivi la Covid-19. “Eu am ajuns la ultima etapa a tratamentului contra coronavirus și ma simt bine”, a transmis Ibrahim Kalin intr-un mesaj pe Twitter. Suleyman Soylu și familia…

- SUA au efectuat, duminica seara, lovituri aeriene impotriva insurgentilor talibani in centrul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Fortelor americane desfasurate in aceasta tara, colonelul Sonny Leggett, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Operatiunea, desfasurata in provincia…

- Atentatul a avut loc in afara centrului de invațamant, in cartierul Dasht-e-Barchi, din vestul Kabulului, locuit preponderent de șiiti. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Tariq Arian, spune ca atacatorul incerca sa intre in centru cand a fost oprit de catre agenții de securitate.…

- Sursa a spus ca Facebook a discutat cu experti despre posibile scenarii legate de alegeri, inclusiv despre posibilitatea ca presedintele Donald Trump sa utilizeze platforma de socializare pentru a contesta rezultatele alegerilor. Publicatia New York Times a relatat vineri, citand surse, ca directorul…

- Autoritatile afgane au anuntat vineri ca au inceput eliberarea celor 400 de talibani a caror iesire din detentie conditioneaza inceperea negocierilor de pace cu insurgentii, transmit AFP si Reuters preluat de agerpres. Purtatorul de cuvant al Consiliului de securitate nationala, Javid Faisal, a transmis…

- Autoritatile afgane au anuntat vineri ca au inceput eliberarea celor 400 de talibani a caror iesire din detentie conditioneaza inceperea negocierilor de pace cu insurgentii, transmit AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant al Consiliului de securitate nationala, Javid Faisal, a transmis pe Twitter ca un…