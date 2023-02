Atac în stil mafiot în Iași. Un bărbat a fost împuşcat dintr-o maşină Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona spatelui. Atacatorul este cautat de politisti. Incidentul s-a petrecut miercuri seara in cartierul iesean Alexandru cel Bun. Barbatul a fost impuscat de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de la fata […] The post Atac in stil mafiot in Iași. Un barbat a fost impuscat dintr-o masina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

