- 'Diana Șoșoaca și George Simion sa fie trimiși cu un tren la Moscova'- propunerea unul lider de partidPresedintele PMP Eugen Tomac sustine ca Elena Lasconi, care va deschide lista USR pentru alegerile europarlamentare din 2024, are ”un profil exceptional” de om politic. Europarlamentarul PMP este de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin, potrivit Agerpres. „Da.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. ”Anul viitor in mai-iunie poate sa spuna Da!”, este de parere liderul UDMR.…

- Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Asta desi Kovesi a spus, oficial, NU! Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat daca o vede pe Laura Codruta Kovesi printre candidatii la alegerile prezidentiale…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. ”Anul viitor in mai-iunie poate sa spuna Da!”, este de parere liderul UDMR.…

- Dupa vizita Dianei Șoșoaca, George Simion a venit și el la locul exploziei din Crevedia. Președintele partidului AUR a vizitat locurile afectate de tragedie și a vorbit cu localnicii.VIDEO Diana Șoșoaca a descins la Primaria Crevedia / scandal cu angajații „Ne ducem și la cei care sunt la…

- Liderul AUR a vizitat locurile afectate de tragedie și a vorbit cu localnicii. „Ne ducem și la cei care sunt la hotel. Sa va dea Dumnezeu sanatate”, a spus Simion unei localnice afectate de explozia devastatoare. Diana Șoșoaca il ataca dur pe George Simion: "Ți-ai dat-o singur intre picioare" - Care…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…