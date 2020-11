Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Sunt cel puțin doi morti si cinci raniți, potrivit Radio Canada, preluat de Mediafax. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01:00.

- Cea mai mare piața din Kiev, Maidan, a fost scena unor imagini cumplite, vineri dupa-amiaza, cand o mașina a intrat in mai mulți oameni, scrie agenția ucraineana de știri Unian, care a publicat mai multe filme cu momentul. Doi oameni au murit, ali patru sunt raniți, intre ei și un bebeluș.Un Land Rover…

- Pregatiți sa culeaga ultimii struguri din acest sezon, muncitorii de la podgoria canadiana Vignoble Coteau Rougemont au avut, joia trecuta, parte de un șoc. Oamenii au descoperit ca locul a fost pradat de hoți peste noapte, potrivit CNN.Infractorii au plecat cu o jumatate de tona de struguri, echivalentul…

- UPDATE: Accidentul extrem de grav s-a soldat cu doi morti si patru raniti. Este vorba despre soferul unei masini implicate in accident dar si o fetita de 4 ani. Micuta este fiica soferului care a provocat tragedia. Patru victime au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, un barbat…

- O tanara romanca a fost ucisa duminica seara in Franța, intr-o lupta de strada la care au luat parte 20 de oameni, scrie France 3. Cei 20 de combatanți s-au taiat cu cuțitele, șase dintre ei fiind de asemenea raniți, doi foarte grav.Duminica seara, in jurul orei 20:30, a izbucnit o lupta intre doua…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters. In retelele sociale au circulat mai multe inregistrari…