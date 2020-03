Atac cu masina capcana in Thailanda. 20 de persoane au fost ranite în urma exploziei FOTO Atacul a fost efectuat in timp ce oficialii participau la o reuniune cu privire la masurile de combatere a virusului COVID-19 in Thailanda. Citește si: Primul atac armat in Kabul, dupa acordul intre talibani si SUA VIDEO Mai multe provincii din sudul Thailandei, Yala, Narathiwat si Pattani au fost afectate de o insurgenta separatista musulmana soldata cu peste 7.000 de morti de la izbucnirea violentelor in anul 2004. FOTO: AGERPRES Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

