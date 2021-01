Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati, in varsta de 24, 40 si 78 ani au fost transportati la spital cu rani severe, iar un altul in varsta de 40 de ani a fost ranit usor, la fel si atacatorul, in varsta de 42 de ani.Potrivit politiei, acesta din urma l-a lovit pe primul barbat in varsta de 40 de ani, care statea asezat pe trotuar,…

- Atacul a a vut loc marți dimineața, la ora 9.00, ora locala. Mai multe echipaje de poliție au intervenit la gara principala din Frankfurt, alaturi de pompieri și serviciul de salvare. Au fost blocate mai multe strazi din Bahnhofsviertel de polițiști, informeaza presa locala germana .Ulterior, Poliția…

- Un individ inarmat cu un cutit a atacat mai multe persoane, marti, in centrul orasului Frankfurt, scrie Mediafax, preluand FAZ, care citeaza surse din cadrul serviciilor germane de securitate. Trei persoane au fost internate in stare grava.

- Doi barbati au fost raniti, sambata, dupa ce s-au rasturnat cu masina in care circulau pe DE 581, pe raza comunei Oltenesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, unul dintre barbati a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru degajarea…

- Cel puțin 4 morți au rezultat în urma incidentelor din capitala SUA de miercuri seara: doua femei și doi barbați, a anunțat într-o conferința de presa primarul Washingtonului, anunța BBC. Femeia care a fost împușcata facea parte dintr-un grup de mai mulți indivizi care au forțat intrarea…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte șapte ranite în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc în apropierea unei școli dintr-un orașel situat în nord-estul Chinei. Poliția a reținut un suspect, însa motivele atacului sunt necunoscute, transmite presa locala, citata…

- In perioada 20-22 noiembrie, pe raza județului Maramureș, in cinci situatii s-a solicitat interventia poliției pentru a oferi sprijin victimelor violenței domestice. In patru cazuri autorii și-au agresat soțiile/partenerele de viața, iar intr-un caz un fiu și-a agresat tatal și l-a amenințat cu un cuțit.…