Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, dintre care cel putin sase politisti, au fost ucise duminica in cursul unei operatiuni ce viza reprimarea unei revolte dintr o inchisoare din statul Veracruz, in estul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, scrie Agerpres.Revolta s a produs in penitenciarul La Toma, situat in localitatea…

- Ramuri de salcie, credincioși și preoți au fost sambata seara pe strazile Timișoarei cu ramuri de salcie. In urbea de pe Bega a avut loc Procesiunea Floriilor, cand credincioși și preoți au plecat din trei puncte din oraș spre Catedrala Mitropolitana, unde a fost oficiata o slujba.

- Ierarhi, preoti, monahi si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov vor participa, sambata, la pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in ajunul...

- Azi, Biserica Ortodoxa sarbatoreste cei 40 de Mucenici ucisi in Sevastia pe data de 9 martie, iar aceasta sarbatoare are pentru spiritualitatea populara o conotatie aparte. In aceasta zi speciala, se spune in biserici Rugaciunea de Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia: „Veniti, popoare, sa-i cinstim…

- Natiunile Unite au suspendat ajutorul oferit pentru cateva zeci de mii de persoane din nord-estul Nigeriei dupa ce trei lucratori umanitari si-au pierdut viata iar alti trei sunt dati disparuti intr-un atac suspectat a fi comis de catre militantii Boko Haram, scrie Reuters.

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Vineri, 16 februarie 2018, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, a reusit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 47 de ani, din Hirsova, judetul Constanta, banuit de inselaciune. Se pare ca, in luna iunie 2016, barbatul ar fi indus in eroare doua persoane, din Aiud si Lopadea…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…